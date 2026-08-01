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AGENDA · Jullianges

Fête du Sarassou Jullianges

samedi 8 août 2026 · Jullianges

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Place de l'Eglise
Ville
43500 Jullianges
Département
Haute-Loire
Tarif

Jullianges

Fête du Sarassou

Place de l’Eglise Jullianges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Venez profiter de 2 jours de fête à Jullianges autour de cette spécialité fromagère qu’est le sarassou !
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Place de l’Eglise Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   mcpralong@wanadoo.fr

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English :

Come and enjoy 2 days of festivities in Jullianges around the cheese speciality that is Sarassou!

L’événement Fête du Sarassou Jullianges a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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