Informations pratiques

Jullianges

Fête du Sarassou

Place de l’Eglise Jullianges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Venez profiter de 2 jours de fête à Jullianges autour de cette spécialité fromagère qu’est le sarassou !

.

Place de l’Eglise Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mcpralong@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and enjoy 2 days of festivities in Jullianges around the cheese speciality that is Sarassou!

L’événement Fête du Sarassou Jullianges a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay