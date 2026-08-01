AGENDA · Jullianges
Fête du Sarassou Jullianges
samedi 8 août 2026 · Jullianges
Informations pratiques
Jullianges
Fête du Sarassou
Place de l’Eglise Jullianges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Venez profiter de 2 jours de fête à Jullianges autour de cette spécialité fromagère qu’est le sarassou !
.
Place de l’Eglise Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mcpralong@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy 2 days of festivities in Jullianges around the cheese speciality that is Sarassou!
L’événement Fête du Sarassou Jullianges a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Jullianges (Haute-Loire)
- Concours National d’Attelage Jullianges 29 août 2026
- Vide-Greniers de Jullianges Jullianges 6 septembre 2026