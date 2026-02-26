Concours National d’Attelage Jullianges
Concours National d’Attelage Jullianges samedi 29 août 2026.
Jullianges
Concours National d’Attelage
Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Venez assister au Concours National d’Attelage organisé par Attelage 43 concours de dressage et maniabilité le samedi, et marathon le dimanche.
Entrée libre. Buvette.
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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 04 10 47 attelage43@gmail.com
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English :
Come and see the National Driving Competition organized by Attelage 43: dressage and handling competitions on Saturday, and a marathon on Sunday.
Free admission. Refreshment bar.
L’événement Concours National d’Attelage Jullianges a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay