Jullianges

Concours National d’Attelage

Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Venez assister au Concours National d’Attelage organisé par Attelage 43 concours de dressage et maniabilité le samedi, et marathon le dimanche.

Entrée libre. Buvette.

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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 04 10 47 attelage43@gmail.com

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English :

Come and see the National Driving Competition organized by Attelage 43: dressage and handling competitions on Saturday, and a marathon on Sunday.

Free admission. Refreshment bar.

L’événement Concours National d’Attelage Jullianges a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay