Courses Hippiques Hippodrome de Jullianges Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges

Jullianges

Courses Hippiques Hippodrome de Jullianges

Hippodrome de Lachamp Gilbert Best 435 route de l’hippodrome Jullianges Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-14 2026-08-23

Courses hippiques de Jullianges !

Venez assister aux trois réunion de courses de trot annuelles sur le plus haut hippodrome d’Europe, au cœur du Massif Central, en Haute-Loire !

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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best 435 route de l’hippodrome Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 29 44 societe-hippique-haute-loire@orange.fr

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English :

Jullianges horse races!

Come and enjoy three trotting race meetings a year on Europe’s highest racecourse, in the heart of the Massif Central, in Haute-Loire!

L’événement Courses Hippiques Hippodrome de Jullianges Jullianges a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay