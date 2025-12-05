Courses Hippiques Hippodrome de Jullianges Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges
Courses Hippiques Hippodrome de Jullianges Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges dimanche 21 juin 2026.
Jullianges
Courses Hippiques Hippodrome de Jullianges
Hippodrome de Lachamp Gilbert Best 435 route de l’hippodrome Jullianges Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 10:00:00
fin : 2026-08-23 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-14 2026-08-23
Courses hippiques de Jullianges !
Venez assister aux trois réunion de courses de trot annuelles sur le plus haut hippodrome d’Europe, au cœur du Massif Central, en Haute-Loire !
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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best 435 route de l’hippodrome Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 29 44 societe-hippique-haute-loire@orange.fr
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English :
Jullianges horse races!
Come and enjoy three trotting race meetings a year on Europe’s highest racecourse, in the heart of the Massif Central, in Haute-Loire!
L’événement Courses Hippiques Hippodrome de Jullianges Jullianges a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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