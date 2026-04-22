Le Raid des Pèlerins concours international d’endurance équestre Jullianges
Le Raid des Pèlerins concours international d’endurance équestre Jullianges vendredi 31 juillet 2026.
Jullianges
Le Raid des Pèlerins concours international d’endurance équestre
Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-31
Au programme, 40 épreuves d’endurance équestre de 10 à 160 km, championnat Major d’Endurance, championnat des As, championnat Amateur. Les départs et arrivées se font de l’hippodrome d’où partent 5 boucles de 10 à 38 km.
500 chevaux seront présents.
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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 2er2a@free.fr
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English :
On the program: 40 equestrian endurance events from 10 to 160 km, Major Endurance Championship, Ace Championship, Amateur Championship. Departures and arrivals are from the racecourse, where 5 loops of 10 to 38 km start.
500 horses will be present.
L’événement Le Raid des Pèlerins concours international d’endurance équestre Jullianges a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay