Jullianges

Le Raid des Pèlerins concours international d’endurance équestre

Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-31

Au programme, 40 épreuves d’endurance équestre de 10 à 160 km, championnat Major d’Endurance, championnat des As, championnat Amateur. Les départs et arrivées se font de l’hippodrome d’où partent 5 boucles de 10 à 38 km.

500 chevaux seront présents.

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Hippodrome de Lachamp Gilbert Best Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 2er2a@free.fr

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English :

On the program: 40 equestrian endurance events from 10 to 160 km, Major Endurance Championship, Ace Championship, Amateur Championship. Departures and arrivals are from the racecourse, where 5 loops of 10 to 38 km start.

500 horses will be present.

L’événement Le Raid des Pèlerins concours international d’endurance équestre Jullianges a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay