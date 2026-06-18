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fête du slip comptoir #9 Central Café Mesquer

fête du slip comptoir #9 Central Café Mesquer vendredi 14 août 2026.

Lieu : Central Café

Adresse : 50 avenue de Bretagne

Ville : 44420 Mesquer

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Mesquer

fête du slip comptoir #9

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Fête du slip #9 ! Avec un tel comptoir en forme de slip, on ne peut pas passer à côté de la fête du slip !
ambiance deguisé de manière slipesque et DJ FENUGRECBEAT. soirée à partir de 19h jusqu’à 21h.  pas de réservation    .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41  centralcafe.mesquer@gmail.com

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English :

L’événement fête du slip comptoir #9 Mesquer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44

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