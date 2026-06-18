fête du slip comptoir #9 Central Café Mesquer

Mesquer

fête du slip comptoir #9

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 21:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Fête du slip #9 ! Avec un tel comptoir en forme de slip, on ne peut pas passer à côté de la fête du slip !

ambiance deguisé de manière slipesque et DJ FENUGRECBEAT. soirée à partir de 19h jusqu’à 21h. pas de réservation .

Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com

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English :

L’événement fête du slip comptoir #9 Mesquer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44