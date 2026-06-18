fête du slip comptoir #9 Central Café Mesquer
fête du slip comptoir #9 Central Café Mesquer vendredi 14 août 2026.
Mesquer
fête du slip comptoir #9
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14 21:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Fête du slip #9 ! Avec un tel comptoir en forme de slip, on ne peut pas passer à côté de la fête du slip !
ambiance deguisé de manière slipesque et DJ FENUGRECBEAT. soirée à partir de 19h jusqu’à 21h. pas de réservation .
Central Café 50 avenue de Bretagne Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 11 84 98 41 centralcafe.mesquer@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement fête du slip comptoir #9 Mesquer a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
À voir aussi à Mesquer (Loire-Atlantique)
- Randos Douces Quimiac Mesquer 18 juin 2026
- Annulée -Compétition de Golf Rue des Sports Mesquer 20 juin 2026
- Soirée fête de la musique Mesquer 20 juin 2026
- Soirée Fête de la Musique ! Mesquer 20 juin 2026
- Visite de saline avec Guy-Marie Mesquer 23 juin 2026