Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du sport et de la nature, cyclo-club de Croissy sur Seine, Croissy-sur-Seine

Fête du sport et de la nature, cyclo-club de Croissy sur Seine, Croissy-sur-Seine samedi 23 mai 2026.

Lieu : cyclo-club de Croissy sur Seine

Adresse : 25bis rue de la Procession 78290 Croissy sur Seine

Ville : 78290 Croissy-sur-Seine

Département : Yvelines

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Fête du sport et de la nature Samedi 23 mai, 10h00 cyclo-club de Croissy sur Seine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Un parcours vélo de 10 kilomètres à Croissy sur Seine, retour par les bords de Seine

cyclo-club de Croissy sur Seine 25bis rue de la Procession 78290 Croissy sur Seine Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « president@ccc78.fr »}]
sortie vélo à Croissy sur Seine

À voir aussi à Croissy-sur-Seine (Yvelines)