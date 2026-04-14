Fête du sport et de la nature, cyclo-club de Croissy sur Seine, Croissy-sur-Seine
Fête du sport et de la nature, cyclo-club de Croissy sur Seine, Croissy-sur-Seine samedi 23 mai 2026.
Fête du sport et de la nature Samedi 23 mai, 10h00 cyclo-club de Croissy sur Seine Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00
Un parcours vélo de 10 kilomètres à Croissy sur Seine, retour par les bords de Seine
cyclo-club de Croissy sur Seine 25bis rue de la Procession 78290 Croissy sur Seine Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « president@ccc78.fr »}]
sortie vélo à Croissy sur Seine