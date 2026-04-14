Fête du sport et de la nature, cyclo-club de Croissy sur Seine, Croissy-sur-Seine

Fête du sport et de la nature Samedi 23 mai, 10h00 cyclo-club de Croissy sur Seine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:30:00+02:00

Un parcours vélo de 10 kilomètres à Croissy sur Seine, retour par les bords de Seine

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sortie vélo à Croissy sur Seine