Visite et soirée guinguette impressionniste, Musée de la Grenouillère, Croissy-sur-Seine

Visite et soirée guinguette impressionniste Samedi 23 mai, 19h00 Musée de la Grenouillère Yvelines

Limité à 75 personnes présentes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Soirée Guinguette ;

Le public est accueilli gratuitement pour une visite commentée puis une soirée guingette aucours de laquelle le public est invité à chanter des chansons de la belle époque au son de l’accordéon . Le public peut poursuivre pandant toute la soirée la visite gratuitement et librement.

Des consommations non alcoolisées sont à la disposition du public .

Les adhérents de l’association présents sont invités à participer en costume d’époque

ert tous les visiteurs peuvent les imiter.

Musée de la Grenouillère 12 Grande Rue 78290 Croissy-sur-Seine 78290 Yvelines Île-de-France +33 (0) 1 30 53 61 02 http://www.grenouillère-museum.com Le Musée de la Grenouillère est un musée consacré à la naissance de l’impressionnisme sur l’ile de la grenouillère entre 1850 et 1930 , période au cours de laquelle Renoir et Monet sont venus y peindre ensemble de nombreux tableaux .

Le musée raconte l’histoire de la célèbre guinguette de la grenouillère et l’histoire de l’impressionnisme. RER A gare de Chatou/Croissy , à 800 mètres ;

Bus de l’agglomération , parking à proximité rues environnantes , accès personnes handicapées.

Visite et soirée guinguette impressionniste

©Musée de la grenouillère