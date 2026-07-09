AGENDA · Eu
Fête du sport Stade Henri Franchet Eu
samedi 5 septembre 2026 · Stade Henri Franchet · Eu
Informations pratiques
Eu
Fête du sport
Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Multitudes d’animations proposées par les associations sportives eudoises Nombreuses activités gratuites.
Buvette et restauration sur place Gratuit .
Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00 communication@ville-eu.fr
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English : Fête du sport
L’événement Fête du sport Eu a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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