Fête du sport Stade Henri Franchet Eu

Informations pratiques

Eu

Fête du sport

Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Multitudes d’animations proposées par les associations sportives eudoises Nombreuses activités gratuites.

Buvette et restauration sur place Gratuit .

Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00 communication@ville-eu.fr

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English : Fête du sport

L’événement Fête du sport Eu a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers