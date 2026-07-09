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AGENDA · Eu

Fête du sport Stade Henri Franchet Eu

samedi 5 septembre 2026 · Stade Henri Franchet · Eu

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Stade Henri Franchet
Adresse
Chemin de Halage
Ville
76260 Eu
Département
Seine-Maritime
Tarif

Eu

Fête du sport

Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-09-05

Multitudes d’animations proposées par les associations sportives eudoises Nombreuses activités gratuites.
Buvette et restauration sur place Gratuit   .

Stade Henri Franchet Chemin de Halage Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00  communication@ville-eu.fr

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English : Fête du sport

L’événement Fête du sport Eu a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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