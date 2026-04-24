Fête du Sport Journée Pass’Sport à l’Escale centre du village L’Escale

L’Escale

Fête du Sport Journée Pass’Sport à l’Escale

centre du village Place du village L’Escale Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26 17:30:00

Date(s) :

2026-09-26

De 10h30 à 17h au centre du village pour une journée 100% gratuite, ouverte à tous !

La journée Pass Sports , permet au travers de diverses disciplines, la pratique d’activités physiques et sportives (APS) pour les enfants et leurs parents.

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centre du village Place du village L’Escale 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 02 26 23 tcdeclic04@gmail.com

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English :

From 10:30 am to 5 pm in the village center for a completely free day, open to all!



The Pass Sports day offers children and their parents the opportunity to participate in various physical and sporting activities (APS) through a range of disciplines.

L’événement Fête du Sport Journée Pass’Sport à l’Escale L’Escale a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains