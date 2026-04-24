Fête du Sport Journée Pass’Sport à l’Escale centre du village L’Escale
Fête du Sport Journée Pass’Sport à l’Escale centre du village L’Escale samedi 26 septembre 2026.
L’Escale
Fête du Sport Journée Pass’Sport à l’Escale
centre du village Place du village L’Escale Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-09-26 17:30:00
Date(s) :
2026-09-26
De 10h30 à 17h au centre du village pour une journée 100% gratuite, ouverte à tous !
La journée Pass Sports , permet au travers de diverses disciplines, la pratique d’activités physiques et sportives (APS) pour les enfants et leurs parents.
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centre du village Place du village L’Escale 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 02 26 23 tcdeclic04@gmail.com
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English :
From 10:30 am to 5 pm in the village center for a completely free day, open to all!
The Pass Sports day offers children and their parents the opportunity to participate in various physical and sporting activities (APS) through a range of disciplines.
L’événement Fête du Sport Journée Pass’Sport à l’Escale L’Escale a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains