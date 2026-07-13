Informations pratiques

L’Escale

Tour de France femmes à l’Escale

Route de l’Escale L’Escale Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 12:53:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La 5ème édition du tour de France féminin traversera la commune le 8 août à 14h07 sur la route départementale 4. Il sera précédé par la caravane du tour à 12h53. Venez les encourager !

Attention il est a prévoir des routes bloquées provisoirement

.

Route de l’Escale L’Escale 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 35 00 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 5th edition of the Women’s Tour de France will pass through the town on August 8 at 2:07 p.m. on Departmental Road 4. It will be preceded by the Tour caravan at 12:53 p.m. Come cheer them on!

Please note that some roads may be temporarily closed.

L’événement Tour de France femmes à l’Escale L’Escale a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains