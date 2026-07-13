Tour de France femmes à l’Escale L’Escale
samedi 8 août 2026 · L'Escale
Informations pratiques
L’Escale
Tour de France femmes à l’Escale
Route de l’Escale L’Escale Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 12:53:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
La 5ème édition du tour de France féminin traversera la commune le 8 août à 14h07 sur la route départementale 4. Il sera précédé par la caravane du tour à 12h53. Venez les encourager !
Attention il est a prévoir des routes bloquées provisoirement
.
Route de l’Escale L’Escale 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 35 00 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 5th edition of the Women’s Tour de France will pass through the town on August 8 at 2:07 p.m. on Departmental Road 4. It will be preceded by the Tour caravan at 12:53 p.m. Come cheer them on!
Please note that some roads may be temporarily closed.
L’événement Tour de France femmes à l’Escale L’Escale a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains
À voir aussi à L'Escale (Alpes-de-Haute-Provence)
- Fête du Sport Journée Pass’Sport à l’Escale centre du village L’Escale 26 septembre 2026