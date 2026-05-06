Vaux-sur-Mer

Fête du sport

Parc des Sports Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

La Fête du Sport à Vaux-sur-Mer propose une journée dédiée à diverses activités sportives, incluant le pickleball, la pétanque, le basket, le hockey, le tennis, le padel, le BMX, le football, le volley, le breakdance, le biathlon, l’escrime et la boxe.

.

Parc des Sports Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Fête du Sport à Vaux-sur-Mer offers a day dedicated to a variety of sporting activities, including pickleball, pétanque, basketball, field hockey, tennis, padel, BMX, soccer, volleyball, breakdance, biathlon, fencing and boxing.

L’événement Fête du sport Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Mairie de Vaux-sur-mer