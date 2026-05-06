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Fête du sport Vaux-sur-Mer

Fête du sport Vaux-sur-Mer samedi 27 juin 2026.

Adresse : Parc des Sports

Ville : 17640 Vaux-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Vaux-sur-Mer

Fête du sport

Parc des Sports Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

La Fête du Sport à Vaux-sur-Mer propose une journée dédiée à diverses activités sportives, incluant le pickleball, la pétanque, le basket, le hockey, le tennis, le padel, le BMX, le football, le volley, le breakdance, le biathlon, l’escrime et la boxe.
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Parc des Sports Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00  mairie@vaux-atlantique.com

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English :

The Fête du Sport à Vaux-sur-Mer offers a day dedicated to a variety of sporting activities, including pickleball, pétanque, basketball, field hockey, tennis, padel, BMX, soccer, volleyball, breakdance, biathlon, fencing and boxing.

L’événement Fête du sport Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-06 par Mairie de Vaux-sur-mer

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