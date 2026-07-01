Fête du Taekwondo, Place de Verdun, Lagardelle-sur-Lèze

Informations pratiques

Fête du Taekwondo Samedi 4 juillet, 17h30 Place de Verdun Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T17:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-04T17:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00

Le club de Taekwondo « Le Jade de Shandong » organise sa traditionnelle fête de fin d’année le samedi 4 juillet.

➡️ RDV à partir de 17h30 sur la place de Verdun !

Place de Verdun Place de Verdun, 31870 Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie

Fête de fin d’année du club « Le Jade de Shandong » de Lagardelle-sur-Lèze fête taekwondo