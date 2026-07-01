AGENDA · Lagardelle-sur-Lèze
Fête du Taekwondo, Place de Verdun, Lagardelle-sur-Lèze
samedi 4 juillet 2026 · Place de Verdun · Lagardelle-sur-Lèze
Informations pratiques
Fête du Taekwondo Samedi 4 juillet, 17h30 Place de Verdun Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T17:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-04T17:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:30:00+02:00
Le club de Taekwondo « Le Jade de Shandong » organise sa traditionnelle fête de fin d’année le samedi 4 juillet.
➡️ RDV à partir de 17h30 sur la place de Verdun !
Place de Verdun Place de Verdun, 31870 Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie
Fête de fin d’année du club « Le Jade de Shandong » de Lagardelle-sur-Lèze fête taekwondo