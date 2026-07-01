Soirée karaoké, Café culturel « La Grange », Lagardelle-sur-Lèze
samedi 4 juillet 2026 · Café culturel "La Grange" · Lagardelle-sur-Lèze
Informations pratiques
Soirée karaoké Samedi 4 juillet, 20h30 Café culturel « La Grange » Haute-Garonne
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-04T20:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00
Le Café Culturel « La Grange » organise une soirée karaoké le samedi 4 juillet à 20h30.
Venez partager un moment festif et musical animé par Rémy de l’association Koncept Événements.
Samedi 4 juillet
️ 20h30
Café culturel « La Grange »
ℹ️ GRATUIT
Café culturel « La Grange » Lagardelle-sur-Lèze Lagardelle-sur-Lèze 31870 Haute-Garonne Occitanie
Organisée par le Café culturel « La Grange » karaoké
Affiche : Mairie de Lagardelle-sur-Lèze / Image : Freepik
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