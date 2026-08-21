fête du trait d’union entre nos deux hameaux piégros et La clastre, place du centre rural d’animation, Piégros-la-Clastre

Informations pratiques

fête du trait d’union entre nos deux hameaux piégros et La clastre Samedi 19 septembre, 08h30 place du centre rural d’animation Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

venez découvrir le village de La Clastre autour de son église, et profitez des animations pour découvrir la réunion des deux hameaux avec ses randonnées à la rencontre des chapelles et de son château emblématiques. une démabulation de costumes d’époque, un spectacle pour enfant et sa légende. Profitez de la calèche pour aller dans les rues du village, et des ateliers de découvertes de la faune et la flore. Et terminons la fête par uns soirée musicale.

place du centre rural d’animation 26400 piégros La clastre Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 0627631703 Grand parkings prévus en pourtour du village, accessibilité préservée,

venez découvrir le village de La Clastre autour de son église, et profitez des animations pour découvrir la réunion des deux hameaux avec ses randonnées à la rencontre des chapelles et de son château…

©corinne debeaux ia