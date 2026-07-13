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AGENDA · Piégros-la-Clastre

Balade Contée au pied des Trois Becs avec Andarta Parking covoiturage de Piégros-la-clastre Piégros-la-Clastre

mercredi 26 août 2026 · Parking covoiturage de Piégros-la-clastre · Piégros-la-Clastre

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
08:30:00
Lieu
Parking covoiturage de Piégros-la-clastre
Adresse
1801 Rte de Die
Ville
26400 Piégros-la-Clastre
Département
Drôme
Tarif
15 15 15 Tarif réduit de 6 à 15 ans

Piégros-la-Clastre

Balade Contée au pied des Trois Becs avec Andarta

Parking covoiturage de Piégros-la-clastre 1801 Rte de Die Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit
de 6 à 15 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 08:30:00
fin : 2026-08-26 17:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Partons à la visite du vieux village de Mirabel, du village de Laclastre, des abords du château de Piégros, et balade contée à pied jusqu’à la chapelle St Médard, avec David le barde, conteur et passeur de mémoire.
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Parking covoiturage de Piégros-la-clastre 1801 Rte de Die Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 63 65 57 

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English :

Let’s set out on a tour of the old village of Mirabel, the village of Laclastre, and the area around Piégros Castle, followed by a storytelling walk on foot toSt. Médard Chapel, with David the bard, storyteller, and keeper of traditions.

L’événement Balade Contée au pied des Trois Becs avec Andarta Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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