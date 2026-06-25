Concert Excavation & Poésie La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre
Concert Excavation & Poésie La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre lundi 27 juillet 2026.
Piégros-la-Clastre
Concert Excavation & Poésie La Poule à Facettes
La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27 22:30:00
Date(s) :
2026-07-27
Concert Excavation & Poésie, un groupe de musique trad-littéraire originaire de l’Estrie. Ensemble, on s’écoute pis on s’aime, afin de mieux vous partager notre révolte.
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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Excavation & Po%E9sie concert, a trad-literary band from the Estrie region. Together, we listen to each other and love one another, so we can better share our rebellion with you.
L’événement Concert Excavation & Poésie La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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