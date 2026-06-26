Concert Deixa Gingar La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre
vendredi 7 août 2026 · La Poule à Facettes · Piégros-la-Clastre
Informations pratiques
Piégros-la-Clastre
Concert Deixa Gingar La Poule à Facettes
La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
tarif solidarité culture
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07 22:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez découvrir Deixa Gingar et sa musique brésilienne a la poule à facette
.
La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover Deixa Gingar and his Brazilian music at La Poule à Facette
L’événement Concert Deixa Gingar La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Piégros-la-Clastre (Drôme)
- Concert Sonora de Llegar à la Poule à facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre 3 juillet 2026
- Concert Madiakanou à la Poule à facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre 13 juillet 2026
- Soirée couscous Camping les Trois Becs Piégros-la-Clastre 17 juillet 2026
- Concert coco fanfare club à La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre 17 juillet 2026
- Apéro mix DJ tahiti douche à La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre 18 juillet 2026