Concert Deixa Gingar La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre

vendredi 7 août 2026 · La Poule à Facettes · Piégros-la-Clastre

Informations pratiques

Piégros-la-Clastre

Concert Deixa Gingar La Poule à Facettes

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

tarif solidarité culture

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Venez découvrir Deixa Gingar et sa musique brésilienne a la poule à facette

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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Come discover Deixa Gingar and his Brazilian music at La Poule à Facette

L’événement Concert Deixa Gingar La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme