Concert Katchakine à La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre
Concert Katchakine à La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre vendredi 24 juillet 2026.
Piégros-la-Clastre
Concert Katchakine à La Poule à Facettes
La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-07-24 22:30:00
Date(s) :
2026-07-24
Performance scénique et précision studio dans une expérience hybride unique fusionnant des influences new wave, electro, clash, funk et punk pour élaborer un live électronique, évolutif et performatif.
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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Stage performance and studio precision come together in a unique hybrid experience that blends influences from new wave, electro, The Clash, funk, and punk to create an electronic, dynamic, and performance-driven live show.
L’événement Concert Katchakine à La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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