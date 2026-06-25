Concert Katchakine à La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre vendredi 24 juillet 2026.

Piégros-la-Clastre

Concert Katchakine à La Poule à Facettes

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 22:30:00

Date(s) :

2026-07-24

Performance scénique et précision studio dans une expérience hybride unique fusionnant des influences new wave, electro, clash, funk et punk pour élaborer un live électronique, évolutif et performatif.

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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Stage performance and studio precision come together in a unique hybrid experience that blends influences from new wave, electro, The Clash, funk, and punk to create an electronic, dynamic, and performance-driven live show.

L’événement Concert Katchakine à La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme