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Concert Bataax La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre

Concert Bataax La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre lundi 10 août 2026.

Lieu
La Poule à Facettes
Adresse
203 route de la gare
Ville
26400 Piégros-la-Clastre
Département
Drôme
Début
lundi 10 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Piégros-la-Clastre

Concert Bataax La Poule à Facettes

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:00:00
fin : 2026-08-10 22:30:00

Date(s) :
2026-08-10

Venez découvrir Bataax , un duo batterie jazz Jungle world à la poule à facettes !
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La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Come discover Bataax, a versatile jazz and world music drum duo!

L’événement Concert Bataax La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme