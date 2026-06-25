Concert Bataax La Poule à Facettes La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre lundi 10 août 2026.

Piégros-la-Clastre

Concert Bataax La Poule à Facettes

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:00:00

fin : 2026-08-10 22:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Venez découvrir Bataax , un duo batterie jazz Jungle world à la poule à facettes !

.

La Poule à Facettes 203 route de la gare Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover Bataax, a versatile jazz and world music drum duo!

L’événement Concert Bataax La Poule à Facettes Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme