Fête du Vélo à Beaumontel rue de la mairie Beaumontel

Beaumontel

Fête du Vélo à Beaumontel

rue de la mairie Espace André Plot Beaumontel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Le Comité des fêtes propose une journée consacrée au vélo pour toute la famille. Animations en tout genre, savoir apprendre à rouler aux enfants, essayer un vélo cargo, participer à l’atelier d’auto réparation, participer à un circuit à vélo de 5km ou 11 km et aussi snack buvette sur place et un vélo smoothie pour se fabriquer une super boisson .

A 15h30 un spectacle burlesque de théâtre/cirque clôturera la journée en fête ! Un coursier du nom de Biciman livre dans la grande ville avec son vélo-cargo. Pédaler c’est sa passion et son engin Bobby , son plus grand compagnon….. .

rue de la mairie Espace André Plot Beaumontel 27170 Eure Normandie +33 2 32 45 23 07

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English : Fête du Vélo à Beaumontel

L’événement Fête du Vélo à Beaumontel Beaumontel a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay