Visite libre du parc, Parc Parissot, Beaumontel

Visite libre du parc 5 – 7 juin Parc Parissot Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T08:00:00+02:00 – 2026-06-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T08:00:00+02:00 – 2026-06-07T22:00:00+02:00

Magnifique parc forestier de 18 hectares qui doit son nom à Albert Parissot, généreux donateur qui en fit don à la commune de Beaumontel. Dans ce parc, vous pourrez vous promener en toute quiétude seul, avec vos amis et vos enfants. Ce lieu attire des écrivains comme des promeneurs et des sportifs en quête de nature et de calme. Une vue dégagée face à la vallée s’offrira à vous devant le kiosque.

Parc Parissot 27170 Beaumontel Beaumontel 27170 Eure Normandie 02 32 45 23 07 http://www.facebook.com/mairiedebeaumontel/ Magnifique parc forestier de 18 hectares qui doit son nom à Albert Parissot, généreux donateur qui en fit don à la Commune de Beaumontel. Le parc Parissot est un lieu qui attire beaucoup de gens, dont des écrivains, ou des promeneurs. Parking à l’entrée du parc.

Magnifique parc forestier de 18 hectares qui doit son nom à Albert Parissot, généreux donateur qui en fit don à la commune de Beaumontel. Dans ce parc, vous pourrez vous promener en toute quiétude et…

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