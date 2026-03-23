Quand la pierre se souvient, la lumière raconte. Mairie de Beaumontel Espace André Plot Beaumontel
Quand la pierre se souvient, la lumière raconte. Mairie de Beaumontel Espace André Plot Beaumontel samedi 30 mai 2026.
Quand la pierre se souvient, la lumière raconte.
Mairie de Beaumontel Espace André Plot 2 les Rus Beaumontel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:45:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Balade contée aux flambeaux, dans le village et le Parc Parissot. .
Mairie de Beaumontel Espace André Plot 2 les Rus Beaumontel 27170 Eure Normandie +33 2 32 45 23 07 famillyquevilly@hotmail.fr
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English : Quand la pierre se souvient, la lumière raconte.
L’événement Quand la pierre se souvient, la lumière raconte. Beaumontel a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure