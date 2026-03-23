Quand la pierre se souvient, la lumière raconte. Mairie de Beaumontel Espace André Plot Beaumontel

Quand la pierre se souvient, la lumière raconte.

Mairie de Beaumontel Espace André Plot 2 les Rus Beaumontel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:45:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Balade contée aux flambeaux, dans le village et le Parc Parissot. .

Mairie de Beaumontel Espace André Plot 2 les Rus Beaumontel 27170 Eure Normandie +33 2 32 45 23 07 famillyquevilly@hotmail.fr

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English : Quand la pierre se souvient, la lumière raconte.

L’événement Quand la pierre se souvient, la lumière raconte. Beaumontel a été mis à jour le 2026-03-23 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure