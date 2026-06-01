Fête du vélo à la Bourgogne à Tourcoing, Rue de Bottrop – La Bourgogne, Tourcoing
Fête du vélo à la Bourgogne à Tourcoing, Rue de Bottrop – La Bourgogne, Tourcoing samedi 6 juin 2026.
Fête du vélo à la Bourgogne à Tourcoing 6 juin et 4 juillet Rue de Bottrop – La Bourgogne Nord
Gratuit ouvert à tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T05:00:00+02:00 – 2026-07-04T05:30:00+02:00
De nombreuses animations seront organisées sur cet espace en transition, en attente des travaux définitifs.
Rue de Bottrop – La Bourgogne Rue de Bottrop 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Malcense Égalité Nord Hauts-de-France
Une fête du vélo est organisée à la Bourgogne à Tourcoing le samedi 6 juin 2026 de 14h à 17h avec le lancement de la nouvelle piste d’apprentissage du vélo.
Ville Renouvelée
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