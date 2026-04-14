Fête du vélo de Guingamp, jardin public de Guingamp, Guingamp

Fête du vélo de Guingamp Dimanche 31 mai, 11h00 jardin public de Guingamp Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:30:00+02:00

Fin : 2026-05-31T11:00:00+02:00 – 2026-05-31T18:30:00+02:00

L’association Velokalon organise la Fête du Vélo, le dimanche 31 mai prochain au Jardin Public de Guingamp.



C’est gratuit, et au programme des activités pour petits et grands…

…une véloparade dans les rues du centre-ville, des animations, de la musique, des vélos insolites à essayer, une tombola, des récits de voyages, un parcours d’agilité, des ateliers de réparation, une conférence-sieste, à boire et à manger, et bien-sûr des vélos à acheter, à louer… et à gagner !



Venez rejoindre l’équipe de bénévoles à la buvette, à la propreté du site, au montage et démontage de la fête, et bien d’autres missions sous le soleil printanier et dans la verdure du parc !



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Tous.tes en selle pour cette journée de festivité et d’échange autour de la pratique du vélo dans tous ses états ! Cyclistes chevronné.es ou non-initié.es, en vélo adapté, vélo cargo ou vélo couché.

velokalon