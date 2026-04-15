Fête du Vélo, Place du théâtre, Cherbourg-en-Cotentin

Fête du Vélo Samedi 30 mai, 10h00 Place du théâtre Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Que vous soyez cycliste du dimanche, amateur de balades en famille, passionné de deux-roues ou vélotaffeur, la Fête du Vélo est faite pour vous. Venez partager un moment unique, découvrir les nouveaux services vélo de Cap Cotentin, participer aux animations et célébrer ensemble la mobilité douce.

– Essais de vélos : rallongés, cargos, adaptés PMR…

– Essais de vélis : véhicules éléctriques entre le vélo et la voiture, adaptés aux trajets quotidiens et pour tous les profils

– Animations et activités pour petits et grands : circuits de draisiennes et BMX, vélos rigolos, vélos smoothies, customisation de votre casque, courses « cyclo-mollo », grand rassemblement de vélos Cap Cotentin…

– Ateliers de réparation vélos

– Ateliers de prévention et sécurité à vélo

– Bourse aux vélos

C’est l’occasion idéale de (re)découvrir le plaisir de pédaler tout en profitant d’un moment festif et engagé pour l’environnement.

…Et repartez avec votre photo souvenir de la journée!

Rendez-vous le 30 mai… à vélo bien sûr !

Place du théâtre Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie

Enfourchez votre vélo et rejoignez-nous pour une journée placée sous le signe de la convivialité, du sport et de la bonne humeur !