Fête du vélo, Voiron, Voiron

Fête du vélo Dimanche 3 mai, 09h00 Voiron Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

La fête du vélo de Voiron regroupe une course cycliste sur une boucle fermée d’1 km et un village du vélo avec une quinzaine d’exposants (ateliers de réparation, magasins, associations, clubs…) et de nombreuses animations pour enfants et adultes, des essais, des démonstrations, des ateliers ludiques…

Voiron Voiron Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.groupe-adequation.com »}]

La fête du vélo de Voiron regroupe une course cycliste sur une boucle fermée d’1 km et un village du vélo avec une quinzaine d’exposants ) et de nombreuses animations pour enfants et adultes.