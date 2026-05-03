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Fête du vélo, Voiron, Voiron

Fête du vélo, Voiron, Voiron

Fête du vélo, Voiron, Voiron dimanche 3 mai 2026.

Lieu : Voiron

Adresse : Voiron

Ville : 38500 Voiron

Département : Isère

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Fête du vélo Dimanche 3 mai, 09h00 Voiron Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-03T09:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

La fête du vélo de Voiron regroupe une course cycliste sur une boucle fermée d’1 km et un village du vélo avec une quinzaine d’exposants (ateliers de réparation, magasins, associations, clubs…) et de nombreuses animations pour enfants et adultes, des essais, des démonstrations, des ateliers ludiques…

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La fête du vélo de Voiron regroupe une course cycliste sur une boucle fermée d’1 km et un village du vélo avec une quinzaine d’exposants ) et de nombreuses animations pour enfants et adultes.

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