Fête du vide #2 Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-31 10:00 – 16:00

Gratuit : oui Entrée libre Tous les articles seront à prix libre et auront pour but de faire de la place au sein du local, donner une seconde vie aux objets tout en soutenant l’association. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

L’association propose sa seconde Fête du vide le 31 janvier de 10h à 16h.Après avoir fait du tri au sein de son atelier, l’association propose à prix libre du matériel de loisirs créatifs ainsi que les objets de la ressourcerie. Vous pourrez aussi boire une boisson à prix libre (café, thé, jus, sirops…)Retrouvez-nous toute la journée pour cet événement !

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

https://optitscoins.fr/les-ateliers/fete-du-vide-2



