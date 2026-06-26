Informations pratiques

Civrac-en-Médoc

Fête du village à Civrac-Médoc

Route de Blaignan Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

La fête à Civrac

– Samedi vide-greniers animé par la Banda Pays Médoc (sur réservation pour les exposants) ; tournoi de belote ; apéritif offert ; structure gonflable ; marché gourmand dès 19h avec feu d’artifices à 22h30

– Dimanche balade pédestre, danses polynésiennes, loto, pétanque sans oublier le maquillage et jeux pour enfants.

Manèges et restauration sur place. .

Route de Blaignan Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 51 02 mairie.civrac.medoc@wanadoo.fr

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English : Fête du village à Civrac-Médoc

L’événement Fête du village à Civrac-Médoc Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Médoc-Vignoble