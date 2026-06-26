Marché nocturne et gourmand à Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc
jeudi 9 juillet 2026 · Civrac-en-Médoc
Informations pratiques
Civrac-en-Médoc
Marché nocturne et gourmand à Civrac-en-Médoc
Civrac-en-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
Ne manquez surtout pas le marché nocturne et gourmand de Civrac-en-Médoc !
Programmation musicale variée.
Buvette sur place. .
Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 51 02
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English : Marché nocturne et gourmand à Civrac-en-Médoc
L’événement Marché nocturne et gourmand à Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Médoc-Vignoble
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