Informations pratiques

Civrac-en-Médoc

Marché nocturne et gourmand à Civrac-en-Médoc

Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

Ne manquez surtout pas le marché nocturne et gourmand de Civrac-en-Médoc !

Programmation musicale variée.

Buvette sur place. .

Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 51 02

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English : Marché nocturne et gourmand à Civrac-en-Médoc

L’événement Marché nocturne et gourmand à Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Médoc-Vignoble