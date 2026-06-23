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Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc

samedi 4 juillet 2026 · Château Pierre de Montignac · Civrac-en-Médoc

Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Château Pierre de Montignac
Adresse
1 route de Montignac
Ville
33340 Civrac-en-Médoc
Département
Gironde
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Civrac-en-Médoc

Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac

Château Pierre de Montignac 1 route de Montignac Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le Château Pierre de Montignac vous accueille pour une soirée sur le thème Tout part en vigne .
Au programme dégustation des vins du domaine ; visite des chais ; activités ; repas et spectacle (comédie à 20h30).
Sur réservation.
Cet événement vous est proposé par Ladilafe.   .

Château Pierre de Montignac 1 route de Montignac Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 68 63 45  compagnieladilafe@gmail.com

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English : Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac

L’événement Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble

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