Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc
samedi 4 juillet 2026 · Château Pierre de Montignac · Civrac-en-Médoc
Informations pratiques
Civrac-en-Médoc
Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac
Château Pierre de Montignac 1 route de Montignac Civrac-en-Médoc Gironde
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
le Château Pierre de Montignac vous accueille pour une soirée sur le thème Tout part en vigne .
Au programme dégustation des vins du domaine ; visite des chais ; activités ; repas et spectacle (comédie à 20h30).
Sur réservation.
Cet événement vous est proposé par Ladilafe. .
Château Pierre de Montignac 1 route de Montignac Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 68 63 45 compagnieladilafe@gmail.com
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English : Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac
L’événement Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble
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