Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc

Informations pratiques

Civrac-en-Médoc

Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac

Château Pierre de Montignac 1 route de Montignac Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

le Château Pierre de Montignac vous accueille pour une soirée sur le thème Tout part en vigne .

Au programme dégustation des vins du domaine ; visite des chais ; activités ; repas et spectacle (comédie à 20h30).

Sur réservation.

Cet événement vous est proposé par Ladilafe. .

Château Pierre de Montignac 1 route de Montignac Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 68 63 45 compagnieladilafe@gmail.com

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English : Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac

L’événement Tout part en vigne au Château Pierre de Montignac Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Médoc-Vignoble