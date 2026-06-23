Informations pratiques

Saint-Denis-d’Anjou

Fête du Village à l’Ehpad

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Fête au village à l’EHPAD de Saint-Denis-d’Anjou

À l’occasion de la Fête du Village à l’EHPAD, profitez d’un repas convivial comprenant

-Moules-frites

-Entrée

-Dessert

-Une bolée de cidre

Tarif 12 € par personne

Réservation obligatoire par mail restaurant@ehpadsaintdenisdanjou.fr

Paiement par chèque uniquement (à l’ordre de l’EHPAD de Saint-Denis-d’Anjou).

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif et chaleureux le 3 juillet 2026 ! .

Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire restaurant@ehpadsaintdenisdanjou.fr

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English :

L’événement Fête du Village à l’Ehpad Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-23 par SUD MAYENNE