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AGENDA · Saint-Denis-d'Anjou

Fête du Village à l’Ehpad Saint-Denis-d’Anjou

vendredi 3 juillet 2026 · Saint-Denis-d'Anjou

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Ville
53290 Saint-Denis-d'Anjou
Département
Mayenne
Tarif
12 12 12

Saint-Denis-d’Anjou

Fête du Village à l’Ehpad

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Fête au village à l’EHPAD de Saint-Denis-d’Anjou
À l’occasion de la Fête du Village à l’EHPAD, profitez d’un repas convivial comprenant
-Moules-frites
-Entrée
-Dessert
-Une bolée de cidre

Tarif 12 € par personne
Réservation obligatoire par mail restaurant@ehpadsaintdenisdanjou.fr
Paiement par chèque uniquement (à l’ordre de l’EHPAD de Saint-Denis-d’Anjou).

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif et chaleureux le 3 juillet 2026 !   .

Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire   restaurant@ehpadsaintdenisdanjou.fr

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English :

L’événement Fête du Village à l’Ehpad Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-23 par SUD MAYENNE

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