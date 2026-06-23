Fête du Village à l’Ehpad Saint-Denis-d’Anjou
vendredi 3 juillet 2026 · Saint-Denis-d'Anjou
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Anjou
Fête du Village à l’Ehpad
Saint-Denis-d’Anjou Mayenne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Fête au village à l’EHPAD de Saint-Denis-d’Anjou
À l’occasion de la Fête du Village à l’EHPAD, profitez d’un repas convivial comprenant
-Moules-frites
-Entrée
-Dessert
-Une bolée de cidre
Tarif 12 € par personne
Réservation obligatoire par mail restaurant@ehpadsaintdenisdanjou.fr
Paiement par chèque uniquement (à l’ordre de l’EHPAD de Saint-Denis-d’Anjou).
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif et chaleureux le 3 juillet 2026 ! .
Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire restaurant@ehpadsaintdenisdanjou.fr
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English :
L’événement Fête du Village à l’Ehpad Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-23 par SUD MAYENNE
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