Informations pratiques

Saint-Denis-d’Anjou

Rallye équestre

Saint-Denis-d’Anjou Mayenne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

40ème anniversaire Randonnée équestre montée et attelée Les 40 ans du Rallye Équestre arrivent !

Rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026 à Saint-Denis-d’Anjou pour une journée conviviale et festive !

Au programme

– Rallye équestre de 18 km le matin pour les cavaliers et environ 10km pour les attelages

– Repas le midi

– Spectacle avec Elisa Laville

Le repas et le spectacle sont ouverts à tous, dans la limite de 150 places.

Venez partager ce moment avec nous pour célébrer les 40 ans de cette belle aventure équestre ! .

Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 88 10 11 rallyeequestre.sda@gmail.com

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English :

40th Anniversary Mounted and Carriage Horseback Riding Trail Ride: The 40th Anniversary of the Equestrian Rally is Coming!

L’événement Rallye équestre Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-23 par SUD MAYENNE