Rallye équestre Saint-Denis-d’Anjou
dimanche 5 juillet 2026 · Saint-Denis-d'Anjou
Informations pratiques
Saint-Denis-d’Anjou
Rallye équestre
Saint-Denis-d’Anjou Mayenne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
40ème anniversaire Randonnée équestre montée et attelée Les 40 ans du Rallye Équestre arrivent !
Rendez-vous le dimanche 5 juillet 2026 à Saint-Denis-d’Anjou pour une journée conviviale et festive !
Au programme
– Rallye équestre de 18 km le matin pour les cavaliers et environ 10km pour les attelages
– Repas le midi
– Spectacle avec Elisa Laville
Le repas et le spectacle sont ouverts à tous, dans la limite de 150 places.
Venez partager ce moment avec nous pour célébrer les 40 ans de cette belle aventure équestre ! .
Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne Pays de la Loire +33 6 21 88 10 11 rallyeequestre.sda@gmail.com
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English :
40th Anniversary Mounted and Carriage Horseback Riding Trail Ride: The 40th Anniversary of the Equestrian Rally is Coming!
L’événement Rallye équestre Saint-Denis-d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-23 par SUD MAYENNE
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