Fête du Village à Poët-Célard Le Poët-Célard samedi 25 juillet 2026.

Le Poët-Célard

Fête du Village à Poët-Célard

Le village Le Poët-Célard Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-26 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Fête du village, programme ci-dessous

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Le village Le Poët-Célard 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 19 09 75 24 bompardmagasin@orange.fr

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English :

Village Festival—see the program below

L’événement Fête du Village à Poët-Célard Le Poët-Célard a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme