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Nouvelles du Conte Spectacle familial, Il était une fois… Les langues Robin Recours Le Poët-Célard

Nouvelles du Conte Spectacle familial, Il était une fois… Les langues Robin Recours Le Poët-Célard jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 26460 Le Poët-Célard

Département : Drôme

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Poët-Célard

Nouvelles du Conte Spectacle familial, Il était une fois… Les langues Robin Recours

Mairie Le Poët-Célard Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Spectacle familial. C’est un conteur au parcours singulier, à la fois artiste de la parole et chercheur en sciences
humaines !
  .

Mairie Le Poët-Célard 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 89 04 76  festival@nouvellesduconte.org

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English :

Family show. He is a storyteller with a singular background, both a spoken word artist and a humanities researcher!
humanities researcher!

L’événement Nouvelles du Conte Spectacle familial, Il était une fois… Les langues Robin Recours Le Poët-Célard a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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