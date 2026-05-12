Nouvelles du Conte Spectacle familial, Il était une fois… Les langues Robin Recours Le Poët-Célard
Nouvelles du Conte Spectacle familial, Il était une fois… Les langues Robin Recours Le Poët-Célard jeudi 30 juillet 2026.
Le Poët-Célard
Nouvelles du Conte Spectacle familial, Il était une fois… Les langues Robin Recours
Mairie Le Poët-Célard Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Spectacle familial. C’est un conteur au parcours singulier, à la fois artiste de la parole et chercheur en sciences
humaines !
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Mairie Le Poët-Célard 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 89 04 76 festival@nouvellesduconte.org
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English :
Family show. He is a storyteller with a singular background, both a spoken word artist and a humanities researcher!
humanities researcher!
L’événement Nouvelles du Conte Spectacle familial, Il était une fois… Les langues Robin Recours Le Poët-Célard a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme