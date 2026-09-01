Fête du village / Brocante Monneville
samedi 19 septembre 2026 · Monneville
Informations pratiques
Monneville
Fête du village / Brocante
Monneville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi 19 septembre
– Fête foraine l’après-midi et le soir
– Feu d’artifice le samedi soir à 20h30
le dimanche 20 septembre
– brocante
– marché local
– expositions de véhicules anciens
– restauration sur place
Le samedi 19 septembre
– Fête foraine l’après-midi et le soir
– Feu d’artifice le samedi soir à 20h30
le dimanche 20 septembre
– brocante
– marché local
– expositions de véhicules anciens
– restauration sur place .
Monneville 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 11 49 12 10 comitedesfetesmonneville@mail.fr
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English :
Saturday, September 19:
– Carnival in the afternoon and evening
– Fireworks on Saturday evening at 8:30 p.m.
Sunday, September 20:
– Flea market
– Local farmers’ market
– Classic car show
– Food available on site
L’événement Fête du village / Brocante Monneville a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre
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