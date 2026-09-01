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AGENDA · Monneville

Fête du village / Brocante Monneville

samedi 19 septembre 2026 · Monneville

Fête du village / Brocante Monneville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
60240 Monneville
Département
Oise
Tarif
0 0 Gratuit

Monneville

Fête du village / Brocante

Monneville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Le samedi 19 septembre
– Fête foraine l’après-midi et le soir
– Feu d’artifice le samedi soir à 20h30
le dimanche 20 septembre
– brocante
– marché local
– expositions de véhicules anciens
– restauration sur place
Le samedi 19 septembre
– Fête foraine l’après-midi et le soir
– Feu d’artifice le samedi soir à 20h30
le dimanche 20 septembre
– brocante
– marché local
– expositions de véhicules anciens
– restauration sur place   .

Monneville 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 11 49 12 10  comitedesfetesmonneville@mail.fr

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English :

Saturday, September 19:
– Carnival in the afternoon and evening
– Fireworks on Saturday evening at 8:30 p.m.
Sunday, September 20:
– Flea market
– Local farmers’ market
– Classic car show
– Food available on site

L’événement Fête du village / Brocante Monneville a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre

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