Informations pratiques

Monneville

Fête du village / Brocante

Monneville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 07:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le samedi 19 septembre

– Fête foraine l’après-midi et le soir

– Feu d’artifice le samedi soir à 20h30

le dimanche 20 septembre

– brocante

– marché local

– expositions de véhicules anciens

– restauration sur place

Le samedi 19 septembre

– Fête foraine l’après-midi et le soir

– Feu d’artifice le samedi soir à 20h30

le dimanche 20 septembre

– brocante

– marché local

– expositions de véhicules anciens

– restauration sur place .

Monneville 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 11 49 12 10 comitedesfetesmonneville@mail.fr

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English :

Saturday, September 19:

– Carnival in the afternoon and evening

– Fireworks on Saturday evening at 8:30 p.m.

Sunday, September 20:

– Flea market

– Local farmers’ market

– Classic car show

– Food available on site

L’événement Fête du village / Brocante Monneville a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre