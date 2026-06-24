Fête du village Stade de Corancy Corancy
samedi 11 juillet 2026 · Stade de Corancy · Corancy
Informations pratiques
Corancy
Fête du village
Stade de Corancy Stade Eric Brossard Corancy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 06:00:00
fin : 2026-07-11 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11
Fête du village à Corancy, organisé par l’AMAC.
Brocante sur l’ensemble de la journée (emplacement à 2€ par mètre linéaire et inscription par mail à l’adresse suivante amac58120@gmail.com)
Restauration du midi (Paëlla) et diverses animations (tir à la carabine, levée de jambon,…),
Suivi d’une soirée animée par un groupe avant une déambulation aux lampions pour admirer le feu d’artifice. .
Stade de Corancy Stade Eric Brossard Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté amac58120@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du village
L’événement Fête du village Corancy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs