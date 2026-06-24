Fête du village Stade de Corancy Corancy

Informations pratiques

Corancy

Fête du village

Stade de Corancy Stade Eric Brossard Corancy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 06:00:00

fin : 2026-07-11 23:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Fête du village à Corancy, organisé par l’AMAC.

Brocante sur l’ensemble de la journée (emplacement à 2€ par mètre linéaire et inscription par mail à l’adresse suivante amac58120@gmail.com)

Restauration du midi (Paëlla) et diverses animations (tir à la carabine, levée de jambon,…),

Suivi d’une soirée animée par un groupe avant une déambulation aux lampions pour admirer le feu d’artifice. .

Stade de Corancy Stade Eric Brossard Corancy 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté amac58120@gmail.com

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Corancy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs