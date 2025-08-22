Fête du village de Berville-sur-mer Berville-sur-Mer
Fête du village de Berville-sur-mer Berville-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.
Berville-sur-Mer
Fête du village de Berville-sur-mer
Rue du Bac Berville-sur-Mer Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:15:00
fin : 2026-07-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Berville-sur-mer organise sa Fête du village qui aura lieu le dimanche 5 juillet.
Berville-sur-mer organise sa Fête du village qui aura lieu le dimanche 5 juillet.
Au programme
9h15 Fête des Marins et Messe
Défilé des enfants avec les maquettes de bateaux
Bénédiction de la mer
12h30 Repas Champêtre Pasta Party
Réservation par téléphone
15h Concert gratuit du groupe Caméo .
Rue du Bac Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 6 81 77 90 44
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English : Fête du village de Berville-sur-mer
Berville-sur-mer is organising its village festival, which will take place on Sunday 5 July.
L’événement Fête du village de Berville-sur-mer Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Honfleur-Beuzeville
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