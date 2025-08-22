Fête du village de Berville-sur-mer Berville-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.

Berville-sur-Mer

Fête du village de Berville-sur-mer

Rue du Bac Berville-sur-Mer Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:15:00

fin : 2026-07-05 17:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Berville-sur-mer organise sa Fête du village qui aura lieu le dimanche 5 juillet.

Berville-sur-mer organise sa Fête du village qui aura lieu le dimanche 5 juillet.

Au programme

9h15 Fête des Marins et Messe

Défilé des enfants avec les maquettes de bateaux

Bénédiction de la mer

12h30 Repas Champêtre Pasta Party

Réservation par téléphone

15h Concert gratuit du groupe Caméo .

Rue du Bac Berville-sur-Mer 27210 Eure Normandie +33 6 81 77 90 44

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English : Fête du village de Berville-sur-mer

Berville-sur-mer is organising its village festival, which will take place on Sunday 5 July.

L’événement Fête du village de Berville-sur-mer Berville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Honfleur-Beuzeville