Fête du village de Cahuzac

Cahuzac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Le comité des fêtes de Cahuzac vous attend nombreux pour deux jours de fête au village.

Le comité des fêtes de Cahuzac vous attend nombreux pour deux jours de fête au village.

Le samedi concours de pétanque en doublette ouvert à tous l’après midi et repas le soir dès 19h (à réserver avant le 22 mai).

Le dimanche vide greniers toute la journée, concours de pétanque en doublette ouvert à tous, marche familiale (départ à 8h30 pour le parcours de 10 km et à 11h pour le parcours de 5 km). .

Cahuzac 47330 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 55 97 73

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English : Fête du village de Cahuzac

The Comité des fêtes de Cahuzac looks forward to welcoming you to the village for two days of festivities.

L’événement Fête du village de Cahuzac Cahuzac a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Coeur de Bastides