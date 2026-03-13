Fête du village

Le bourg Dun les Places Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-01 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Repas, soirée, feu d’artifice Comité des Fêtes

Organisé par le Comité des Fêtes de Dun-les-Places. .

Le bourg Dun les Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 81 40 25

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English : Fête du village

L’événement Fête du village Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs