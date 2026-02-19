Le jour du Carrefour Séances de cinéma Salle culturelle Dun-les-Places

Le jour du Carrefour Séances de cinéma

Salle culturelle Rue du 26 juin Dun-les-Places Nièvre

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 22:00:00

2026-08-05

Séances de cinéma du mercredi 5 août 2026

10h30 La plus précieuse des marchandises (2024) 1h21

15h Les graines du figuier sauvage (2024) 2h47

20h Les enchantés (2022) 1h30 .

Salle culturelle Rue du 26 juin Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 22 76 09 carrefourdedun@gmail.com

