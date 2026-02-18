Visite commentée à Dun-les-Places en Néerlandais Le Bourg Dun-les-Places

Visite commentée à Dun-les-Places en Néerlandais

Le Bourg Eglise Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Un massacre dans le Morvan, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Morvan est devenu la cachette idéale pour la résistance française. Surtout vers la fin de la guerre, la résistance est devenue extrêmement active et a souvent eu des confrontations sanglantes avec les forces d’occupation. Ces dernières se vengeront plus d’une fois sur des civils innocents. Découvrez l’histoire du massacre de Dun-les-Places au cours de cette visite guidée. Départ à 10 heures à l’église de Dun-les-Places. .

Le Bourg Eglise Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 03 miguel.bouttry@ccmorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée à Dun-les-Places en Néerlandais

L’événement Visite commentée à Dun-les-Places en Néerlandais Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs