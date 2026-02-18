Visite commentée à Dun-les-Places en Néerlandais Le Bourg Dun-les-Places
Le Bourg Eglise Dun-les-Places Nièvre
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
2026-07-22
Un massacre dans le Morvan, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Morvan est devenu la cachette idéale pour la résistance française. Surtout vers la fin de la guerre, la résistance est devenue extrêmement active et a souvent eu des confrontations sanglantes avec les forces d’occupation. Ces dernières se vengeront plus d’une fois sur des civils innocents. Découvrez l’histoire du massacre de Dun-les-Places au cours de cette visite guidée. Départ à 10 heures à l’église de Dun-les-Places. .
Le Bourg Eglise Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 03 miguel.bouttry@ccmorvan.fr
