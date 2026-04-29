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Exposition  Au quotidien dans les maquis du Morvan  Rue du 11 Novembre 1918 Dun-les-Places

Exposition  Au quotidien dans les maquis du Morvan  Rue du 11 Novembre 1918 Dun-les-Places samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue du 11 Novembre 1918

Adresse : Autour de l'Eglise et du Mémorial de Dun les Places

Ville : 58230 Dun-les-Places

Département : Nièvre

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 14 novembre 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Dun-les-Places

Exposition  Au quotidien dans les maquis du Morvan 

Rue du 11 Novembre 1918 Autour de l’Eglise et du Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-11-13 23:59:00

Date(s) :
2026-06-13

Nouvelle exposition pour plonger dans l’univers des maquis et la vie quotidienne. L’exposition est en plein air, accessible librement autour de l’église et du mémorial de Dun-les-Places.   .

Rue du 11 Novembre 1918 Autour de l’Eglise et du Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 74 

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English : Exposition  Au quotidien dans les maquis du Morvan 

L’événement Exposition  Au quotidien dans les maquis du Morvan  Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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