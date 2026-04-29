Exposition Au quotidien dans les maquis du Morvan Rue du 11 Novembre 1918 Dun-les-Places
Exposition Au quotidien dans les maquis du Morvan Rue du 11 Novembre 1918 Dun-les-Places samedi 13 juin 2026.
Dun-les-Places
Exposition Au quotidien dans les maquis du Morvan
Rue du 11 Novembre 1918 Autour de l’Eglise et du Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-11-13 23:59:00
Date(s) :
2026-06-13
Nouvelle exposition pour plonger dans l’univers des maquis et la vie quotidienne. L’exposition est en plein air, accessible librement autour de l’église et du mémorial de Dun-les-Places. .
Rue du 11 Novembre 1918 Autour de l’Eglise et du Mémorial de Dun les Places Dun-les-Places 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 74
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English : Exposition Au quotidien dans les maquis du Morvan
L’événement Exposition Au quotidien dans les maquis du Morvan Dun-les-Places a été mis à jour le 2026-04-29 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)