Fête du village et concert à Jurques Jurques Dialan sur Chaîne samedi 13 juin 2026.

Dialan sur Chaîne

Fête du village et concert à Jurques

Jurques 9 RUE DE LA MAIRIE Dialan sur Chaîne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Jurques sera en fête tout au long du week-end avec deux journées d’animations pour tous les publics. Le premier jour sera consacré à la musique avec un concert du Groupe FL Orchestre suivi d’un feu d’artifice. Le lendemain, place à la traditionnelle fête du village avec un vide-greniers, un marché d

Jurques sera en fête tout au long du week-end avec deux journées d’animations pour tous les publics. Le premier jour sera consacré à la musique avec un concert du Groupe FL Orchestre suivi d’un feu d’artifice. Le lendemain, place à la traditionnelle fête du village avec un vide-greniers, un marché de producteurs et créateurs, une exposition de véhicules anciens, une fête foraine ainsi qu’un repas tripes sur réservation.

Restauration sur place durant les festivités. .

Jurques 9 RUE DE LA MAIRIE Dialan sur Chaîne 14260 Calvados Normandie +33 6 64 53 15 25

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English : Fête du village et concert à Jurques

Jurques will be celebrating throughout the weekend with two days of entertainment for all ages. The first day will be devoted to music, with a concert by the FL Orchestre group followed by fireworks. The following day will see the traditional village fête, with a garage sale, an open-air market a…

L’événement Fête du village et concert à Jurques Dialan sur Chaîne a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie