Freycenet-la-Cuche

Fête du village

Place du village Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Le village de Freycenet-la-Cuche s’anime et vous accueille pour sa fête annuelle ! Fête organisé par le CDJ, le club des Ainés et l’auberge de la cistre.

.

Place du village Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The village of Freycenet-la-Cuche is coming alive and welcomes you to its annual festival! The festival is organized by the CDJ, the Seniors’ Club, and the Auberge de la Cistre.

L’événement Fête du village Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal