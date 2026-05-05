Entre deux mondes : Visite de la grotte de Longetrée Route de MAssibrand Freycenet-la-Cuche

Freycenet-la-Cuche

Entre deux mondes : Visite de la grotte de Longetrée

Route de MAssibrand Grotte de Longetrée Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

En compagnie de Jean Paul Raynal (CNRS) et Emmanuelle Defive (Université Clermont Auvergne), membres du Comité scientifique du Géoparc, partez à la découverte du géosite de la falaise préhistorique de Longetraye.

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Route de MAssibrand Grotte de Longetrée Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 36 38 60

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English :

Join Jean Paul Raynal (CNRS) and Emmanuelle Defive (Université Clermont Auvergne), members of the Geopark’s Scientific Committee, as they explore the geosite of the prehistoric cliff at Longetraye.

L’événement Entre deux mondes : Visite de la grotte de Longetrée Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal