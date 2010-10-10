Freycenet-la-Cuche

Atelier Relachement physique et mental

Salle du CCAS Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Venez découvrir la détente corporelle et mentale. Exercices au sol, mouvement de détente musculaire et articulaire.

Atelier encadré par Virginie Leclerc, praticienne en massage bien être et hypnose Ericksonienne.

.

Salle du CCAS Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 58 43 70 virginieleclerc43@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover physical and mental relaxation. Floor exercises, movements to relax muscles and joints.

Workshop led by Virginie Leclerc, a practitioner of wellness massage and Ericksonian hypnosis.

L’événement Atelier Relachement physique et mental Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal