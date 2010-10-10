Atelier Relachement physique et mental Freycenet-la-Cuche
Atelier Relachement physique et mental Freycenet-la-Cuche mercredi 1 juillet 2026.
Freycenet-la-Cuche
Atelier Relachement physique et mental
Salle du CCAS Freycenet-la-Cuche Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Venez découvrir la détente corporelle et mentale. Exercices au sol, mouvement de détente musculaire et articulaire.
Atelier encadré par Virginie Leclerc, praticienne en massage bien être et hypnose Ericksonienne.
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Salle du CCAS Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 16 58 43 70 virginieleclerc43@orange.fr
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English :
Come discover physical and mental relaxation. Floor exercises, movements to relax muscles and joints.
Workshop led by Virginie Leclerc, a practitioner of wellness massage and Ericksonian hypnosis.
L’événement Atelier Relachement physique et mental Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2026-06-14 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal