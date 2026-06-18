Freycenet-la-Cuche

Lectures estivales et familiales

Jardin d’altitude Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15 11:45:00

Date(s) :

2026-07-15

Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Thème mystère N°1

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Jardin d’altitude Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 ece.lemonastier@gmail.com

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English :

Stories for children and families, with an average length of 40 minutes. Mystery Theme No. 1

L’événement Lectures estivales et familiales Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal