Lectures estivales et familiales Freycenet-la-Cuche
Lectures estivales et familiales Freycenet-la-Cuche mercredi 15 juillet 2026.
Freycenet-la-Cuche
Lectures estivales et familiales
Jardin d’altitude Freycenet-la-Cuche Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15 11:45:00
Date(s) :
2026-07-15
Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Thème mystère N°1
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Jardin d’altitude Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 ece.lemonastier@gmail.com
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English :
Stories for children and families, with an average length of 40 minutes. Mystery Theme No. 1
L’événement Lectures estivales et familiales Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal