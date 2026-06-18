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Lectures estivales et familiales Freycenet-la-Cuche

Lectures estivales et familiales Freycenet-la-Cuche mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Jardin d'altitude

Ville : 43150 Freycenet-la-Cuche

Département : Haute-Loire

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Freycenet-la-Cuche

Lectures estivales et familiales

Jardin d’altitude Freycenet-la-Cuche Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 11:00:00
fin : 2026-07-15 11:45:00

Date(s) :
2026-07-15

Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Thème mystère N°1
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Jardin d’altitude Freycenet-la-Cuche 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01  ece.lemonastier@gmail.com

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English :

Stories for children and families, with an average length of 40 minutes. Mystery Theme No. 1

L’événement Lectures estivales et familiales Freycenet-la-Cuche a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal

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