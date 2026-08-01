Fête du village / Milafrangako Bestak Villefranque
dimanche 30 août 2026 · Villefranque
Informations pratiques
Villefranque
Fête du village / Milafrangako Bestak
Villefranque Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
10h30 Messe à l’église
12h00 Apéritif offert par la mairie sur le fronton
Repas au restaurant Eskularia
17h30 Spectacle de danse par Leinua
18h30 Kantaldi Bost Axola
21h30 Concert de Los Piquillos
Vente de taloas toute la soirée
10:30etan Meza elizan
12tan Herriko Etxeak eskainitako aperitifa karparen azpian
Eskularia ostatuan bazkaria
17:30etan Leinua taldearen dantza emanaldia
18:30etan Kantaldi Bost Axola
21:30etan Los Piquillos kontzertua
Talo salmenta gau guzian .
Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 47 16
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English : Fête du village / Milafrangako Bestak
L’événement Fête du village / Milafrangako Bestak Villefranque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque
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