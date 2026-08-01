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Fête du village / Milafrangako Bestak Villefranque

dimanche 30 août 2026 · Villefranque

Fête du village / Milafrangako Bestak Villefranque

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Ville
64990 Villefranque
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Villefranque

Fête du village / Milafrangako Bestak

Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

10h30 Messe à l’église
12h00 Apéritif offert par la mairie sur le fronton
Repas au restaurant Eskularia
17h30 Spectacle de danse par Leinua
18h30 Kantaldi Bost Axola
21h30 Concert de Los Piquillos
Vente de taloas toute la soirée

10:30etan Meza elizan
12tan Herriko Etxeak eskainitako aperitifa karparen azpian
Eskularia ostatuan bazkaria
17:30etan Leinua taldearen dantza emanaldia
18:30etan Kantaldi Bost Axola
21:30etan Los Piquillos kontzertua
Talo salmenta gau guzian   .

Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 47 16 

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English : Fête du village / Milafrangako Bestak

L’événement Fête du village / Milafrangako Bestak Villefranque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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