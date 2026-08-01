Informations pratiques

Villefranque

Fête du village / Milafrangako Bestak

Villefranque Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

10h30 Messe à l’église

12h00 Apéritif offert par la mairie sur le fronton

Repas au restaurant Eskularia

17h30 Spectacle de danse par Leinua

18h30 Kantaldi Bost Axola

21h30 Concert de Los Piquillos

Vente de taloas toute la soirée

10:30etan Meza elizan

12tan Herriko Etxeak eskainitako aperitifa karparen azpian

Eskularia ostatuan bazkaria

17:30etan Leinua taldearen dantza emanaldia

18:30etan Kantaldi Bost Axola

21:30etan Los Piquillos kontzertua

Talo salmenta gau guzian .

Villefranque 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 47 16

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English : Fête du village / Milafrangako Bestak

L’événement Fête du village / Milafrangako Bestak Villefranque a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Pays Basque