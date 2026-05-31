Fête du village, Parc intergénérationnel, Saint-Privat-des-Vieux
Fête du village, Parc intergénérationnel, Saint-Privat-des-Vieux vendredi 3 juillet 2026.
Fête du village Vendredi 3 juillet, 19h00 Parc intergénérationnel Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00
- 19h, apéritif musical
- 20h, paëlla géante (résa 06 08 65 28 86, 16 €)
- 21h30, retraite aux flambeaux (vente de lampions 1€)
- 22h, bal.
Buvette et restauration.
Parc intergénérationnel Route de Saint-Privat, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie
La mairie vous donne rendez-vous le 3 juillet pour célébrer comme il se doit le début de l’été à l’occasion de la fête du village.