Fête du village, Parc intergénérationnel, Saint-Privat-des-Vieux

Fête du village Vendredi 3 juillet, 19h00 Parc intergénérationnel Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-03T19:00:00+02:00 – 2026-07-03T23:30:00+02:00

19h, apéritif musical

20h, paëlla géante (résa 06 08 65 28 86, 16 €)

21h30, retraite aux flambeaux (vente de lampions 1€)

22h, bal.

Buvette et restauration.

Parc intergénérationnel Route de Saint-Privat, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie

La mairie vous donne rendez-vous le 3 juillet pour célébrer comme il se doit le début de l’été à l’occasion de la fête du village.