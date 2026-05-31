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Feu de la Saint-Jean, Place Saint-Jean, Saint-Privat-des-Vieux

Feu de la Saint-Jean, Place Saint-Jean, Saint-Privat-des-Vieux

Feu de la Saint-Jean, Place Saint-Jean, Saint-Privat-des-Vieux mardi 23 juin 2026.

Lieu : Place Saint-Jean

Adresse : 30340 Saint-Privat-des-Vieux

Ville : 30340 Saint-Privat-des-Vieux

Département : Gard

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Feu de la Saint-Jean Mardi 23 juin, 22h00 Place Saint-Jean Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-23T22:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-23T22:00:00+02:00 – 2026-06-23T22:30:00+02:00

Par la Compagnie « Les pavés en folies ».

Place Saint-Jean 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie
Spectacle de pyrotechnie et animations à la tombée de la nuit.

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